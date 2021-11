Ariston in Borsa il 26 novembre, vale fino a 3,9 miliardi

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - E' atteso per il 26 novembre il primo giorno di quotazione a Piazza Affari di Ariston, il gruppo che produce caldaie controllato dalla famiglia Merloni. Il prezzo indicativo delle azioni oggetto dell'ipo è stato fissato in un range compreso tra 10,25 a 12 euro, che implica una capitalizzazione tra i 3,375 e i 3,9 miliardi di euro a valle dell'offerta. Lo comunica Ariston Holding nella nota in cui annuncia l'ammissione a quotazione su Euronext Milan. Il periodo di offerta, riservata agli investitori istituzionali, avrà inizio giovedì 18 e si concluderà il 24 novembre, salvo chiusura anticipata dell'offerta L'offerta si articolerà in un collocamento di azioni di nuova emissione. da cui la società prevede di raccogliere circa 300 milioni di euro da dedicare alla crescita organica e per acquisizioni, e in quello di massime 49 milioni di azioni da parte degli attuali soci Merloni Holding e Amaranta, che incasseranno una cifra compresa tra i 502 e i 588 milioni e concederanno a Mediobanca, in qualità di responsabile incaricato della stabilizzazione del titolo, un'opzione di over allotment per l'acquisto di ulteriori 11 milioni di azioni.

"La fascia di prezzo per l'offerta implica una capitalizzazione di mercato compresa tra 3,375 e 3,9 miliardi di euro, che riteniamo testimoni il percorso di successo del nostro gruppo fino ad ora, sulla base dei solidi fondamentali di mercato, del nostro profilo globale nel settore del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria, del nostro portafoglio di prodotti e servizi rinnovabili e ad alta efficienza, della nostra comprovata crescita organica e del nostro solido track record di M&A", ha commentato Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston group. (ANSA).