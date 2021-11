Vaccini: via libera in Gb a terza dose anche ai 40enni

(ANSA) - LONDRA, 15 NOV - Via libera degli esperti britannici che assistono il governo di Boris Johnson nelle indicazioni sulla pandemia all'ampliamento della somministrazioni delle terze dosi di richiamo dei vaccini anti Covid anche alla fascia di età dai 40 anni in su. Lo hanno annunciato oggi in un briefing tre due consulenti governativi accademici e la responsabile dell'agenzia del farmaco del Regno Unito (Mhra). Il Paese ha già somministrato 12,6 milioni di terze dosi (finora riservate agli over 50, più vulnerabili e personale sanitario) e secondo gli esperti queste hanno garantito agli ultrasessantenni "un 90% di protezione" extra dall'infezione. (ANSA).