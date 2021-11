Pnrr: Garofoli, per alcune risorse si concorrerà con bando

(ANSA) - BARI, 15 NOV - "Molte" risorse del Pnrr "sono già state ripartite, come quelle per le infrastrutture. Altre lo saranno nei prossimi mesi, come quelle per la sanità. Per altre risorse gli enti territoriali, anche gli atenei e i centri di ricerca e le imprese, dovranno concorrere perché saranno indetti dei bandi ministeriali. Sono a disposizione di chi riuscirà a superare queste selezioni pubbliche". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, a Bari. Tra i bandi Garofoli ha citato quelli "per gli asili nido, per le scuole innovative, per la ricerca, per gli alloggi universitari". (ANSA).