Pnrr: Colao,eseguire progetti in maniera ordinata e veloce

(ANSA) - BARI, 15 NOV - "Dobbiamo essere ottimisti perché i fondi ci sono, i progetti anche. Dobbiamo essere molto veloci e ordinati nel portali a esecuzione, però non sarei pessimista".

Lo ha detto il ministro per l'Innovazione tecnologica la Transizione digitale, Vittorio Colao, parlando con i giornalisti a margine della prima tappa del tour nazionale per presentare il Pnrr al Paese. Al ministro è stato chiesto se saranno rispettati i tempi per la realizzazione dei progetti, cioè entro il 2026.

