Di Maio,Sahel priorità Italia, aumentata presenza in area

"Il Sahel è una priorità per l'Italia, data la sua posizione geografica che collega l'Africa Sub-Sahariana al bacino del Mediterraneo. Per questo motivo in questi ultimi anni abbiamo aumentato considerevolmente la nostra presenza nell'area". Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla riunione del Consiglio Affari Esteri.

"Come confermato dai più recenti attacchi in Niger e dalla crescente destabilizzazione nel sud del Mali, la situazione securitaria resta molto allarmante", ha sottolineato Di Maio.

