Covid: record di nuovi casi in Olanda, quasi 19.200 in 24 ore

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Boom di casi di coronavirus in Olanda che nelle ultime 24 ore ha registrato 19.274 nuovi contagi, superando di gran lunga il record di giovedì scorso di quasi 3.000. Lo riporta la stampa locale. Nella settimana dal 7 al 13 novembre la media dei contagiati è salita del 19,2% superando il 18,5% dell'ottobre di un anno fa.

E' Amsterdam la città con più casi (925), seguita da Rotterdam (468), L'Aia (428), Tilburg (305) e Utrecht (304). Un totale di 39 comuni ha segnalato 100 o più nuove infezioni.

Aumentano anche i pazienti ricoverati in ospedale a causa del Covid, +122, per un totale di 1.985, il numero più alto dal 19 maggio. (ANSA).