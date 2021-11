Covid: Francia,torna obbligo mascherina in scuole elementari

(ANSA) - PARIGI, 15 NOV - L'uso della mascherina torna ad essere obbligatorio da oggi nelle scuole elementari di Francia con l'obiettivo di bloccare l'aumento dei contagi legati al coronavirus. Finora, l'uso della mascherina era obbligatorio in 61 dipartimenti francesi ma da oggi la disposizione viene estesa al livello nazionale.

"Tutti i dipartimenti passano al livello 2 del protocollo sanitario", con "l'uso della mascherina per l'insieme degli studenti di scuola elementare", aveva annunciato il nove novembre scorso il ministero dell'Istruzione, in seguito all'intervento televisivo del presidente, Emmanuel Macron.

Dinanzi alla recrudescenza del virus, il leader francese ha fatto diversi annunci, tra cui, una campagna di richiamo del vaccino, una terza dose, per le persone over 50. (ANSA).