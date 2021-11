Cittadini a Mattarella, 'Presidente rimanga al suo posto'

(ANSA) - SIENA, 15 NOV - "Rimanga al suo posto Presidente".

Così un gruppo di cittadini si è rivolto al Capo dello Stato Sergio Mattarella quando ha lasciato la sede della Fondazione Toscana life sciences, al termine della sua visita a Siena. Mattarella, in occasione della visita alla Fondazione, ha ricevuto in dono un camice con le firme dei ricercatori di Tls.

L'omaggio è stato consegnato al Capo dello Stato dal presidente di Tls Fabrizio Landi. Nella sede della Fondazione, Mattarella, accompagnato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dal sindaco di Siena Luigi De Mossi e dal presidente della Provincia di Siena Silvio Franceschelli, ha incontrato dodici giovani ricercatori e, dopo essersi intrattenuto con loro, ha ascoltato una breve presentazione delle attività che vengono svolte nel centro di ricerca, tra cui quella sugli anticorpi monoclonali per la cura del Covid-19. All'incontro, era presente anche lo scienziato Rino Rappuoli a capo del gruppo di ricerca.

