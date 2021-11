Botte perché rifiuta velo: Meloni, vicenda indegna

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Una vicenda indegna quella che vede coinvolta una ragazzina bengalese, picchiata ed umiliata dai familiari perché contraria ad indossare il burqa. E questo è solo uno dei tantissimi casi che, quotidianamente, riguarda giovani maltrattati dai genitori in virtù dei dettami fondamentalisti. È inaccettabile: nel nostro Paese non c'è spazio per chi non è in grado di rispettare la nostra cultura e civiltà. La mia solidarietà alla giovane, ora fortunatamente ospite di una struttura protetta". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (ANSA).