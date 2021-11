Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,70%)

(ANSA) - TOKYO, 15 NOV - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno più, malgrado il dato peggiore del previsto per l'economia giapponese (-0,8% nel terzo trimestre) e con gli investitori che guardano ai segnali che arriveranno in tarda mattinata dalla produzione industriale in Cina. Il Nikkei avanza dello 0,70% a quota 29.817.27, aggiungendo 207 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro poco sotto quota 114 e sull'euro a 130,40. (ANSA).