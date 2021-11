Maltempo: bomba d'acqua in Sardegna allerta passa ad arancione

(ANSA) - CAGLIARI, 14 NOV - Passa da gialla ad arancione l'allerta meteo diffusa ieri dalla Protezione civile regionale per l'ondata di maltempo piombata sulla Sardegna dove si registra anche un anziano disperso nel Sulcis. "Il maltempo ha investito in pieno tutto il Sulcis - ha detto all'ANSA il direttore generale della Protezione civile Regionale, Antonio Belloi - i quantitativi di pioggia che avevamo previsto sono già caduti. Visto che continuerà a piovere in maniera diffusa su tutta l'Isola e vista la fragilità del territorio si è alzato il livello di allerta. Stiamo monitorando costantemente la situazione". (ANSA).