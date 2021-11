Eternals dominano ancora box office Usa

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Gli Eternals, il nuovo film Marvel Studios diretto dalla regista premio Oscar Chloe, dominano ancora incontrastati il box office Usa anche questa settimana, dopo l'esordio record, incassando 27.5 milioni di dollari. In seconda posizione a decisa distanza il film dedicato ai più piccoli, dalla omonima serie televisiva, Clifford il grande cane rosso con 16.4 milioni. Resiste in terza posizione Dune, con 5.5 milioni. In quarta troviamo l'ultimo capitolo della saga dell'agente 007, No Time to Die con 4.6 milioni e chiude i primi cinque Venom: La furia di Carnage a 4.0 milioni. (ANSA).