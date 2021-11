Papa: la Chiesa non è di sinistra-destra né multinazionale

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 13 NOV - Il Papa chiede ai giornalisti che seguono il Vaticano di ricordare che "la Chiesa non è un'organizzazione politica che ha al suo interno destra e sinistra come accade nei Parlamenti", "non è una grande azienda multinazionale con a capo dei manager che studiano a tavolino come vendere meglio il loro prodotto. La Chiesa non si auto-costruisce sulla base di un proprio progetto, non trae da sé stessa la forza per andare avanti e non vive di strategie di marketing. Ogni volta che cade in questa tentazione mondana, e tante volte cade o è caduta, la Chiesa, senza rendersene conto, crede di avere una luce propria".

Poi ha ringraziato la stampa "per quanto raccontate su ciò che nella Chiesa non va, per quanto ci aiutate a non nasconderlo sotto il tappeto e per la voce che avete dato alle vittime di abuso. Grazie di questo". Il Papa ha parlato ai giornalisti accreditati in Vaticano in occasione della consegna della onorificenza ai 'decani' dei vaticanisti Valentina Alazraki e Phil Pullella. (ANSA).