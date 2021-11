India: allarme smog, Delhi chiude le scuole una settimana

(ANSA) - DELHI, 13 NOV - Delhi chiude le scuole per una settimana a causa dello smog: lo ha annunciato il chief minister dello Stato indiano che ospita la capitale federale, Arvind Kejriwal, che su Twitter ha diffuso i dati allarmanti sull'inquinamento. "A partire da lunedì le scuole verranno chiuse in modo che i bambini non debbano respirare aria inquinata", ha reso noto il capo del governo nella capitale indiana parlando con i giornalisti, poiché i dati hanno mostrato che i livelli di inquinamento nella megalopoli sono arrivati al livello 437 su una scala di 500, secondo l'indice della qualità dell'aria. (ANSA).