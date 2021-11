Cinema: Lady Gaga, Oscar sarebbe un onore

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Vincerne un altro o avere solo una nomination sarebbe un grande onore": così Lady Gaga, oggi a Milano per la première di House of Gucci, commenta la possibilità di ricevere un Oscar per il film di Ridley Scott dove interpreta Patrizia Reggiani. " Mi sento già molto privilegiata ad averne vinto uno con A star is born, senza quel film - dice Lady Gaga incontrando la stampa- non so se avrei mai vinto" .

"Quando parlo di questo film con la mia famiglia, mio padre continua a piangere e non riesco a smettere di pensare alle sue lacrime, al fatto di essere riconosciuta - Si commuove - per qualcosa che è così profondo…" . (ANSA).