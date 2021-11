Superbonus:fonti 5S,ora correttivi per evitare blocco lavori

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Era meglio accogliere la proposta del ministro Patuanelli all'ultimo Cdm, trasformando il decreto" con la stretta anti-frodi per il Superbonus e gli altri bonus edilizi "in un emendamento al decreto fiscale, per avere più tempo di valutarne l'impatto ed evitare le problemacità che stiamo vedendo in queste ore". Lo affermano fonti M5s, sottolineando che "ora sono necessari interventi correttivi per evitare che si blocchino i lavori in corso e quelli che stavano per iniziare". (ANSA).