Ruby ter: Polanco, al momento rinuncio a parlare in aula

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Marysthell Polanco, una delle giovani delle serate di Arcore, dopo essersi consultata col suo avvocato Paolo Cassamagnaghi in relazione all'ultima ordinanza dei giudici del caso Ruby ter sulla "inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese" nei dibattimenti Ruby e Ruby bis da 18 'ex olgettine' imputate nel 'ter', tra cui la stessa Polanco, ha deciso "allo stato di non rendere le spontanee dichiarazioni che avevo annunciato" per l'udienza del 17 novembre.

Lo scrive in una lettera al collegio della settima penale, davanti al quale è imputato anche Silvio Berlusconi, spiegando che valuterà se renderle "in un altro momento". (ANSA).