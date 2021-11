Morto il delfino Winter, sua storia ispirò il film

(ANSA) - NEW YORK, 12 NOV - Addio a Winter, la femmina di delfino la cui storia ispirò 'L'incredibile storia di Winter il delfino' (Dolphin Tale), il film del 2011 diretto da Charles Martin Smith con Morgan Freeman e Ashley Judd.

La notizia è stata resa nota dal Clearwater Marine Aquarium, in Florida, dove si trovava Winter. Soffriva di problemi gastrointestinali. Winter fu salvata nel dicembre 2005 al largo delle coste della Florida dopo essersi aggrovigliata ad una corda legata ad una trappola per granchi. Perse la coda e le fu sostituita con una particolare protesi. (ANSA).