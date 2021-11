Mattarella,Italia esempio in operazioni di pace nel mondo

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Nelle operazioni di ristabilimento della pace e per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, la Repubblica Italiana continua a rappresentare un esempio, grazie alla vicinanza e alla capacita' di dialogo con le popolazioni locali". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in occasione della Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. (ANSA).