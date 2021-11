Draghi, rilancio dell'economia con equità e tutela diritti

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Il "rilancio dell'economia" non deve "prescindere dalla necessaria considerazione delle istanze di equità sociale e di tutela dei diritti e degli interessi legittimi". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo messaggio per il centenario del Consiglio di Stato. "Mi permetto di trasmettere i sentimenti di fiducia sul futuro del nostro Paese che caratterizzano questo momento storico - ha aggiunto - in cui serve, nell'ambito delle rispettive competenze, il massimo impegno di tutte le istituzioni, al fine di superare" anche grazie al Pnrr "la attuale crisi e consegnare alle generazioni future un'Italia migliore". (ANSA).