Bonus casa: Ag.Entrate, stop comunicazioni per nuove norme

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 157/2021 (pubblicato nella G.U. n. 269 dell'11 novembre 2021), la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni (cessione e sconto in fattura), relative alle detrazioni per lavori edilizi, non è al momento disponibile, in quanto sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle nuove disposizioni normative. L'avvenuta riapertura del canale sarà prontamente comunicata. Lo annuncia in una nota l'Agenzia delle Entrate. (ANSA).