Volontario italiano fermato in Etiopia, contatti in corso

IL CAIRO, 11 NOV - Un volontario italiano, Alberto Livoni, si trova da sabato scorso in stato di fermo in Etiopia, in un commissariato della capitale. Sta bene, è in contatto con le autorità consolari e si spera nella sua scarcerazione.

L'operatore umanitario emiliano è finito nella rete tesa dalle autorità etiopi ad ogni possibile "quinta colonna" del temuto assedio tigrino di Addis Abeba.

Il 65enne è Coordinatore per l'Etiopia del "Vis" (Volontariato internazionale per lo sviluppo), una ong che affianca i salesiani in progetti di scolarizzazione e formazione professionale di giovani e che è molto attiva nel nord del Tigrè.

Il fermo di Livoni è stato compiuto da forze di sicurezza nella sua abitazione ad Addis Abeba dopo un'irruzione e assieme a lui sono stati fermati due operatori dello staff locale del Vis. Le autorità etiopi vogliono accertare perché il dirigente italiano avrebbe ceduto circa 20 mila dollari a una persona: anche se non è stata formalizzata alcuna accusa, gli inquirenti etiopi sospettano che i fondi siano serviti ad aiutare i miliziani del Fronte popolare di liberazione del Tigrè (Fplt) lanciati ora alla conquista della capitale, e non solo profughi.

