Ucraina: Russia, nessun piano per invaderla

(ANSA) - WASHINGTON, 11 NOV - Il vice ambasciatore russo all'Onu Dmitry Polyanskiy ha respinto i sospetti (americani) che Mosca stia ammassando truppe al confine con l'Ucraina per invaderla: "questo non è mai stato pianificato", ha detto, rivendicando però "il diritto di concentrare truppe dove vogliamo, non è in territorio ucraino ma russo". Il diplomatico ha inoltre invitato a "non dimenticare che le navi da guerra americane nel Mar Nero agiscono in modo provocatorio", ammonendo che "è sempre più difficile ogni giorno evitare uno scontro diretto nel Mar Nero". (ANSA).