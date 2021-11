Tim: cda esamina strategie in vista piano

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Una riunione fiume iniziata a tarda mattinata e chiusa nel tardo pomeriggio per il cda di Tim che ha esaminato "il difficile contesto di mercato e le sfide che attendono la società in materia di strategia, performance aziendale e organizzazione". Lo spiega la stessa società, dopo le tante indiscrezioni sui temi caldi e le tensioni provocate dal profit warning. Il cda "ha definito il percorso per la preparazione e condivisione del Piano Strategico 2022-2024 da approvare a febbraio" su cui sta lavorando l'ad Luigi Gubitosi.

"Non è in corso alcuna negoziazione relativa alla rete o altri asset strategici" ha chiarito il gruppo, dopo che nei giorni scorsi erano state fatte speculazioni su una riapertura del tavolo su Open Fiber o sulla valorizzazione delle società controllate, come Noovle o Sparkle. (ANSA).