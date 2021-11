Taiwan: Cina, opposizione assoluta a indipendenza

(ANSA) - PECHINO, 11 NOV - Aderendo "a 'un Paese, due sistemi" e portando avanti la riunificazione della madrepatria", il Comitato centrale del Partito comunista cinese ha adottato "una serie di misure per affrontare sia i sintomi sia le cause profonde, implementando fermamente 'i patrioti che governano Hong Kong e Macao" e spingendo "la situazione a Hong Kong per ottenere una transizione importante dal caos alla governance".

Il Comitato centrale, si legge nel comunicato diffuso alla fine del sesto Plenum, si oppone "con assoluta determinazione agli atti separatisti dell'indipendenza di Taiwan" e alle "interferenze esterne". (ANSA).