Salvini, più che vietare cortei ministro blocchi sbarchi

(ANSA) - CATANZARO, 11 NOV - "Più che vietare i cortei preferirei un ministro dell'Interno che vietasse gli sbarchi".

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini appena giunto a Catanzaro per un riunione con i consiglieri eletti alla Regione Calabria e il gruppo dirigente del partito.

"Conto a questo proposito - ha aggiunto Salvini - di andare, a proposito di controllo del territorio, dei confini e dei rischi legati all'immigrazione clandestina, nelle prossime settimane in Polonia perché ai confini dell'Europa sta succedendo qualcosa di pericoloso. Detto questo Calabria e Sicilia non possono avere sbarchi fuori controllo". (ANSA).