Prodi, serve continuità legislatura

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Quello che serve è la continuità della legislatura e delle con riforme" a prescindere da chi sarà il nuovo presidente del consiglio. Lo afferma a Rainews Romano Prodi per il quale "abbiamo ancora un anno e mezzo e in un anno e mezzo si devono fare le riforme" per i fondi del Pnrr.

"Poi - aggiunge l'ex premier - come questo si puo articolare dipende da tante circostanze. Se ci si mette nell'idea che finisce la legislatura si comincia cone le schermaglie elettorali".

Quanto al nuovo presidente della Repubblica, Prodi aggiunge: "Abbiamo un bel mese per le riforme, siamo all'11 novembre, utilizziamolo per questo". (ANSA).