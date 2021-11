Media Usa, Xi inviterà Biden ai Giochi Olimpici in Cina

(ANSA) - WASHINGTON, 11 NOV - Xi Jinping userà il summit con Joe Biden, previsto lunedì, per invitarlo personalmente ai Giochi Olimpici invernali in Cina in febbraio. Lo riferisce la Cnbc citando due fonti non meglio precisate a conoscenza della questione. Una mossa che costringerebbe il presidente Usa a declinare l'invito, raffreddando ulteriormente i rapporti, o ad accettarlo mettendo però in discussione il suo messaggio sulla democrazia e i diritti umani, mentre il G7 sta discutendo un possibile boicottaggio diplomatico dei Giochi. (ANSA).