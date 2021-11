Manovra: Fico, spero all'esame Camere prima possibile

(ANSA) - PARMA, 11 NOV - "E' una discussione che purtroppo ogni anno avviene. Anche io chiedo che la Legge di bilancio venga portata all'esame delle Camere il prima possibile per discuterla, per far sì che il parlamento possa davvero dire la sua in modo profondo, quindi è giusto che arrivi il prima possibile all'attenzione della Camere". E' l'auspicio del presidente della Camera Roberto Fico. Obiettivo è "cercare di analizzare" la legge "il più approfonditamente possibile. E' chiaro che noi, nel nostro Paese, sul bicameralismo dobbiamo riuscire a migliorare i tempi per far sì che le Camere possano lavorare al meglio entrambe su tutti i provvedimenti". (ANSA).