Il Pcc glorifica Xi Jinping, 'è il marxismo XXI secolo'

(ANSA) - PECHINO, 11 NOV - Il pensiero di Xi Jinping "sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era è il marxismo cinese contemporaneo, il marxismo del XXI secolo e l'essenza della cultura e dello spirito cinesi". Lo si legge nel comunicato diffuso dopo il Plenum del Pcc, che ha approvato il "rapporto di lavoro" di Xi. Il partito "ha stabilito il compagno Xi Jinping come 'nucleo' del Comitato centrale e dell'intero partito", e la sua posizione guida "nella nuova era del socialismo con caratteristiche cinesi". È decisivo per "il grande ringiovanimento della nazione cinese". (ANSA).