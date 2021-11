Hong Kong: 5 anni e 9 mesi per incitamento secessione

(ANSA) - PECHINO, 11 NOV - Ma Chun-man, un 31enne soprannominato "Capitan America 2.0", è la seconda persona essere condannato al carcere a Hong Kong ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale. Il giudice distrettuale Stanley Chan ha comminato la pena a 5 anni e 9 mesi per incitamento alla secessione: aveva cantato slogan e fatto discorsi sull'indipendenza dell'ex colonia in almeno 20 occasioni pubbliche e sui social media tra agosto e novembre 2020. Ex addetto alle consegne di cibo, Ma, dichiaratosi non colpevole, è stato descritto dal pool difensivo come un solitario non violento. E' il primo a essere condannato per atti che coinvolgono solo la parola. (ANSA).