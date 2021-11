Draghi,bando per 195 scuole innovative,228mila posti asili

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Siamo impegnati per migliorare l'edilizia scolastica e rafforzare l'offerta formativa, anche per venire incontro alle esigenze delle giovani famiglie.

Avviamo entro la fine dell'anno i bandi per la costruzione di nuove mense e palestre nelle scuole, a cui destiniamo 1,3 miliardi. Allo stesso tempo, lanciamo un concorso di progetto per realizzare 195 scuole innovative su tutto il territorio.

Impieghiamo 4,6 miliardi per il Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia, con l'obiettivo ambizioso di creare 228 mila nuovi posti". Lo dice il premier Mario Draghi chiudendo l'assemblea dell'Anci a Parma. (ANSA).