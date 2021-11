Covid: Romania, ancora un incendio in ospedale, due morti

(ANSAmed) - BUCAREST, 11 NOV - Due malati di covid sono morti ed un' altra decina, tra cui un'infermiera, sono rimasti intossicati a causa di un incendio scoppiato la notte scorsa nell'ospedale di Ploiesti, nel sudest della Romania. Le fiamme, secondo i vigili del fuoco, si sono sviluppate nel reparto di terapia intensiva dove erano ricoverati i malati di Covid, in un salone del piano terra coprendo una superficie di 20 metri quadrata e provocando molto fumo.

Ancora da stabilire le cause che hanno portato al nuovo incendio, il quarto in un ospedale covid in Romania dall'inizio della pandemia, che negli ultimi mesi ha ripreso a imperversare nel Paese balcanico con nuovi picchi di contagi e decessi.

Sembra molto probabile che l'ospedale di Ploiesti non ottemperasse al regolamento riguardante le misure anti-incendio.

In ottobre un incendio in un ospedale di Costanza, sul Mar Nero aveva provocato la morte di sette malari di covid, mentre un'altra ventina di pazienti avevano perso la vita in due roghi sviluppatisi in ospedali per malati covid a Piatra Neamt e Bucarest, rispettivamente nel novembre 2020 e lo scorso gennaio.

Il sistema sanitario in Romania è ormai al collasso per la nuova forte ondata della pandemia, con le terapie intensive sature e decine di pazienti trasferiti in ospedali all'estero.

