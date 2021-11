Cop26: Vanessa, non vi crediamo, mostrateci che abbiamo torto

"Sono qui per dire che non vi crediamo, non crediamo alle banche e alla finanza che dicono di stanziare soldi per i paesi vulnerabili, non crediamo ai vostri impegni per la deforestazione. Ma sono qui per dire al mondo della finanza e del business 'fateci vedere la vostra credibilità, provateci che abbiamo torto. Abbiamo disperatamente bisogno di voi. Provateci che abbiamo torto". Lo ha detto oggi alla Cop26 di Glasgow l'attivista ugandese per il clima Vanessa Nakate.