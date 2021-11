Cop26: Johnson,fare il massimo per tenere target 1,5 gradi

(ANSA) - LONDRA, 10 NOV - Fare il massimo per "agguantare" il target sul surriscaldamento terrestre non oltre il tetto di 1,5 gradi più dell'era pre-industriale. E' l'appello di Boris Johnson, che torna oggi a Glasgow alla Cop26 a presidenza britannica. I negoziatori "sono agli ultimi metri, i più duri", per cercare di "trasformare le promesse in azione sul cambiamento climatico... ma vi è ancora molto da fare", ha ammesso il premier: in gioco c'è più del destino "di qualunque singolo Paese", occorre "unirsi per il pianeta". "Abbiamo bisogno di eliminare tutti gli ostacoli se vogliamo mantenere l'obiettivo di agguantare gli 1,5 gradi", il suo ultimo sprone.

(ANSA).