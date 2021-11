Borsa: Hong Kong apre a -0,10%, Evergrande a +0,43%

(ANSA) - PECHINO, 10 NOV - La Borsa di Hong Kong apre la seduta in leggero calo, in scia al calo di Wall Street e alle attese sugli sviluppi del caso Evergrande (+0,43%), alle prese con le nuove scadenze di cedole su bond offshore: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,10%, a 24.787,44 punti.

Evergrande, in particolare, deve affrontare il più grande test di pagamento da quando sono emersi cinque mesi fa i segnali di una crisi di liquidità. Gli investitori stanno aspettando di vedere se il secondo sviluppatore immobiliare cinese, oberato da 305 miliardi di debiti, riuscirà a onorare i coupon per 148,1 milioni di dollari totali su tre obbligazioni offshore prima della fine dei 30 giorni del periodo di tolleranza che scadono oggi. (ANSA).