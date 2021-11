Turchia: almeno 20 sotto le macerie per crollo di una casa

(ANSA) - ISTANBUL, 09 NOV - Almeno 20 persone sono ancora sepolte sotto le macerie dopo il crollo di un edificio di due piani a Malatya, nel sud-est della Turchia a maggioranza curda, a un centinaio di chilometri dal confine con la Siria.

Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato al collasso dello stabile, situato nel quartiere centrale Sitmapinari, mentre secondo Bbc Turkce le squadre della protezione civile sono riuscite a mettere in salvo per ora 13 persone, di cui due gravemente ferite, e si stima che altre 20-25 siano ancora sotto le macerie. Le operazioni di soccorso continuano.

"Ho sentito prima il rumore di una spaccatura e poi l'edificio è crollato. Si è levata una nuvola di fumo, sembrava fosse il giorno del giudizio" ha raccontato all'emittente Haberturk un testimone che ha assistito al crollo della casa, Turhan Cobanoglu. (ANSA).