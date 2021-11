Green pass: Serracchiani, da Viminale intervento equilibrato

(ANSA) - TRIESTE, 09 NOV - "La nuove norme del Viminale intervengono in modo equilibrato a tutela di salute ed economia in una situazione di grave disagio e crescente preoccupazione, dando regole più rigide alle modalità di esercitare il diritto di espressione del pensiero. Ovviamente sarà necessario che i manifestanti pacifici dimostrino responsabilità e prendano distanza netta da ogni eccesso o violenze: scene come quelle di Trieste non le vogliamo più vedere. Il Pd ha sostenuto la linea del rigore dall'inizio della pandemia, anche quando era più scomodo e altri, che oggi si scoprono intransigenti, chiedevano di allentare le misure. Per cui continuiamo con coerenza a sostenere vaccini, green pass, misure prudenziali e anche maggiori controlli". Lo dichiara la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, commentando la stretta annunciata dal Viminale sui cortei dei No Green pass. (ANSA).