Eruzione Canarie: la lava cade su una spiaggia

(ANSA) - MADRID, 09 NOV - Lava espulsa dal vulcano in eruzione sull'isola di La Palma (Canarie) sta cadendo sulla spiaggia de Los Guirres, situata nei pressi del delta vulcanico già creato a partire da fine settembre da una colata precedente.

Lo ha reso noto l'Istituto Vulcanologico delle Canarie sui social. Dalle immagini diffuse da questo istituto si vede come si innalza una densa colonna di fumo marrone.

Intanto, l'Istituto Geografico Nazionale ha affermato che il cono del vulcano di Cumbre Vieja raggiunge i 1.131 metri.

Nel frattempo, parte della popolazione di La Palma rimane in attesa di un miglioramento della qualità dell'aria, dopo che cenere e gas emessi dal vulcano hanno portato le autorità a innalzare il livello di allerta in cinque municipi e chiedere agli abitanti della zona massima precauzione. E il governo spagnolo ha consegnato le prime 46 case in legno acquistate per soccorrere persone che hanno perso le loro abitazioni a causa dell'eruzione, riportano i media iberici. (ANSA).