Nicaragua: Ortega rieletto presidente con il 75% dei voti

(ANSA-AFP) - MANAGUA, 08 NOV - Il presidente uscente del Nicaragua, Daniel Ortega, è stato rieletto con il 75% dei voti: è quanto emerge dai risultati parziali ufficiali delle elezioni tenute ieri.

"Le elezioni del 7 novembre completano la conversione del Nicaragua in un regime autocratico", commenta l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell sottolineando che "in seguito alle proteste sociali scoppiate nella primavera del 2018, il governo del Nicaragua ha scatenato la violenza contro il proprio popolo, lasciando dietro di sé morte, sparizioni forzate, incarcerazioni, maltrattamenti ed esilio di massa e trasformando il Paese in una repubblica della paura".

Critiche anche dagli Usa con il presidente americano Joe Biden che definisce "fasulle" le elezioni presidenziali nel Paese.

