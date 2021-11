D'Incà, impegno a calendarizzare il ddl sul cognome

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - "Da Ministro per i Rapporti con il Parlamento, mi adopererò con il massimo impegno e la piena consapevolezza del grande rilievo della questione al centro di questo incontro, per favorire la tempestiva calendarizzazione dell'esame dei progetti di legge in materia di attribuzione del cognome. Naturalmente, sempre nel pieno rispetto dell'autonomia del Parlamento, ma favorendo la celerità che si rende necessaria per non costringere la Corte costituzionale, a fronte del silenzio del legislatore, ad un nuovo, ulteriore intervento". Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con i Parlamento Federico D'Incà, intervenendo al convegno organizzato dalla Rete per la Parità e dall'intergruppo delle senatrici, sul tema del doppio cognome. (ANSA).