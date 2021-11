Cina: aperto il Plenum del Pcc, si rafforza il potere di Xi

(ANSA) - PECHINO, 08 NOV - Il sesto Plenum del Partito comunista cinese ha aperto oggi i battenti per un meeting a porte chiuse che dovrebbe, nelle previsioni, rafforzare la presa del potere del presidente Xi Jinping in vista del congresso del Pcc di fine 2022. I quasi 400 funzionari che compongono il Comitato centrale, tra effettivi e supplenti, si sono riuniti a Pechino per la plenaria di quattro giorni, ha riferito l'agenzia Xinhua, aperta da Xi nel suo ruolo di segretario generale del Pcc con un rapporto di lavoro e "spiegazioni su una bozza di risoluzione sui principali risultati e sull'esperienza storica" del partito attraverso i suoi 100 anni. La risoluzione getterà le basi per il Ventesimo congresso del Pcc durante il quale ci si aspetta che Xi ottenga un inedito terzo mandato, consolidando la sua posizione di leader più potente della Cina dai tempi di Mao Zedong. (ANSA).