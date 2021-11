Casellati, entro legislatura legge su doppio cognome

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Il Parlamento approvi "prima della fine della legislatura" una legge sul doppio cognome per i figli, come sollecitato più volte dalla Corte costituzionale. E' l'auspicio espresso dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati in un messaggio al Convegno organizzato dalla Rete per la Parità e all'Intergruppo delle donne, in occasione del quinto anniversario della sentenza della Consulta che ha giudicato illegittima la legislazione tuttora in vigore per la quale al nascituro viene dato il cognome del solo padre. Il messaggio di Casellati è stato letto dalla senatrice Valeria Fedeli (Pd).

(ANSA).