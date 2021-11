Usa: giudice blocca obbligo vaccinale di Biden in aziende

(ANSA) - WASHINGTON, 06 NOV - E' scontro negli Usa sull'obbligo vaccinale per i lavoratori delle aziende private con più di 100 dipendenti. Un giudice federale ha temporaneamente sospeso il provvedimento del presidente Joe Biden che dovrebbe entrare in vigore dal 4 gennaio prossimo, accogliendo il ricorso presentato da una ventina di stati Usa tra cui il Texas. Nel mirino in particolare alcune disposizioni sanzionatorie a carico dei lavoratori che non si adegueranno e la multa da oltre 136 mila dollari per le imprese che ometteranno di effettuare i controlli loro richiesti.

L'ordine, che era stato annunciato da Biden nel settembre scorso, riguarda dagli 80 ai 100 milioni di americani, ed è la misura attraverso cui la Casa Bianca spera di imprimere una svolta definitiva alla campagna di immunizzazione, piegando anche le ultime resistenze degli ancora tanti no vax. Secondo quanto previsto, chi non si adeguerà all'obbligo vaccinale dimostrando di aver ricevuto la doppia dose di Pfizer o di Moderna dovrà sottoporsi ogni settimana ad un test anti-Covid, pena il rischio di perdere il posto. (ANSA).