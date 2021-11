Tragedia al festival, rapper Travis Scott 'sono devastato'

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - "Sono assolutamente devastato". Sono le parole con cui il rapper Travis Scott - come riporta Variety - ha commentato la tragedia all'Astroworld festival a Houston, in Texas, nel quale otto persone sono morte schiacciate dalla calca. "Sono devastato da quello che è successo la notte scorsa", ha scritto in una nota. "Le mie preghiere vanno alle famiglie delle vittime". (ANSA).