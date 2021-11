Green pass: spintonato giornalista a Milano, due in questura

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - Ancora prima che iniziasse il corteo no Green Pass in programma anche oggi a Milano, due manifestanti hanno spintonato un giornalista di Fanpage, mettendogli la mano sulla telecamera, e sono stati accompagnati in Questura. E' successo in piazza Fontana dove si stanno concentrando i partecipanti del 16/o sabato di protesta contro il Green pass.

Ieri non si è arrivati a un accordo sul percorso del corteo e si temono momenti di tensione. Anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana si è detto "un po'" preoccupato.

