Attacco con coltello treno Baviera, fermato 27enne arabo

(ANSA) - BERLINO, 06 NOV - Un giovane di 27 anni di origine araba è stato arrestato sul posto in seguito all'attacco con coltello avvenuto su un intercity in Baviera. Lo scrive la Bild on line. Secondo il tabloid, il giovane sarebbe psichicamente instabile e avrebbe anche chiesto aiuto sul convoglio. (ANSA).