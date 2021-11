Energia:Meloni, pronti a portare tema in Parlamento

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "L'aumento esponenziale della bolletta energetica, dei costi delle materie prime e della logistica si sta trasformando in una vera e propria mazzata per le imprese e per tanti comparti della nostra economia, è sempre più costoso e anti-economico produrre. Una situazione che sta già creando aumenti a cascata su cittadini, famiglie e aziende, già in ginocchio per la pandemia. Il Governo Draghi non può ignorare un'emergenza nell'emergenza e Fratelli d'Italia è pronta a portare questo tema in Parlamento, a partire dalla manovra economica".

Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. (ANSA).