Amazzonia: Bolsonaro, indios mostrino la verità all'Europa

(ANSA) - BRASILIA, 05 NOV - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha proposto agli indigeni di inviare messaggi all'Europa per riferire sulla "vera" situazione in Amazzonia e confutare le informazioni sui media.

Il capo dello Stato ha parlato durante una diretta social di una sua recente visita ai "fratelli" indigeni nell'Amazzonia nordoccidentale, vicino al confine con la Colombia, dove gli è stato chiesto di installare Internet. Quando i villaggi avranno la tecnologia appropriata, gli indigeni "cominceranno a mostrare le immagini all'Europa", ha detto Bolsonaro.

"Cosa intendo con questo? Gli indigeni mostreranno la verità all'Europa e non le bugie raccontate dalla stampa", ha aggiunto il leader di estrema destra. "La maggior parte dei media si compiace di mostrare bugie all'estero, per danneggiare il governo. Così facendo Il Paese perde buone possibilità di affari, investimenti", ha concluso Bolsonaro, grande assente alla Cop26 di Glasgow. (ANSA).