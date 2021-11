Magdalena Andersson sarà la prima donna premier in Svezia

(ANSA) - STOCCOLMA, 04 NOV - La ministra delle Finanze svedese Magdalena Andersson è stata eletta nuova leader del Partito socialdemocratico, passo che prelude alla sua assunzione della carica di primo ministro al posto di Stefan Löfven, che si è dimesso. L'economista e nuotatrice di 54 anni, che era l'unica candidata, è stata eletta per acclamazione al congresso del partito a Göteborg. Dovrebbe diventare la prima donna Primo Ministro nella storia svedese, a condizione che ottenga un voto in Parlamento, la cui data non è stata ancora fissata. (ANSA).